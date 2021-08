Marcos Mion espera convite para tomar café da manhã com Ana Maria Braga no ’Mais Você’ - Reprodução Internet

Marcos Mion espera convite para tomar café da manhã com Ana Maria Braga no ’Mais Você’Reprodução Internet

Publicado 11/08/2021 08:38 | Atualizado 11/08/2021 08:39

Rio - Marcos Mion não esconde de ninguém a felicidade com sua contratação pela Rede Globo. E, agora, o apresentador espera um convite para tomar o famoso café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você". Tudo começou quando um fã perguntou, na madrugada desta quarta-feira, quando ele seria convidado para ir ao programa.

fotogaleria

Publicidade

"Cadê a Ana Maria Braga que não chamou o Marcos Mion para tomar café no Mais Você ainda?", brincou o fã. "Cadê, Ana Maria Braga? Me convida, Namaria", disse Mion, reforçando e pedido e usando o apelido que Louro José usava com a apresentadora.

A partir do dia 4 de setembro, Marcos Mion vai assumir o "Caldeirão", já que Luciano Huck vai começar no "Domingão" substituindo Faustão no dia seguinte. No ano que vem, Mion vai comandar também programas inéditos no Multishow.