Publicado 11/08/2021 09:58

Rio - Leandro D'Lucaa, marido de Cleo, respondeu perguntas dos seguidores no Instagram, na manhã desta quarta-feira, e comentou como a atriz está se adaptando com sua nova vida no sítio em que o casal está morando.

"Ela se adaptou fácil. Ela sempre foi criada nessa vida desde pequenininha. Os pais dela tinham cavalo, fazenda. Então para ela foi tranquilo, ela ama", disse Leandro, que na terça já tinha contado como os dois se conheceram.

"A gente se conheceu através de uma amiga nossa em comum, ela apresentou a gente e aí rolou. Sou louco por ela... Eu adoro fazer surpresas", disse. O marido de Cleo só despistou quando foi perguntado sobre filhos. "Quem sabe", respondeu.