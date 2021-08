Leticia Colin - Reprodução/Globo

Publicado 11/08/2021 15:22

Rio - Letícia Colin fez críticas ao governo de Jair Bolsonaro (sem partido) durante a pandemia da covid-19. A atriz afirmou que os brasileiros estão sendo "torturados" pelo presidente, que, segundo ela, não passou para a sociedade a sensação de segurança em um momento tão crítico quanto o vivenciado atualmente.

"Somos verdadeiramente torturados pelo governo federal. Precisaríamos ter uma sensação de segurança e não temos", declarou a artista em entrevista à revista 29Horas. Colin, que teve covid-19 no ano passado, contou que segue em tratamento devido às complicações da doença.

Para ela, o Estado "matou muita gente" ao insistir na utilização de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, como a cloroquina e ivermectina, recomendados por Bolsonaro e apoiadores.

"Ainda estou em tratamento e investigando as consequências em meu corpo. O Estado brasileiro matou muita gente pela insistência em medicamentos sem eficácia e por não ter acolhido as medidas corretas [de combate ao vírus]. Então o governo federal carrega a responsabilidade dessas mortes todas. Perdemos muito", completou.

"Agora está tudo bem, não foi nada grave, então com isso eu realmente preciso dormir algumas horas seguidas. E com isso o Michel virou a sentinela da madrugada", declarou, ao contar como foi enfrentar o isolamento social e momentos de tensão ao contrair a doença junto do ator Michel Melamed.