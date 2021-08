Presidente Bolsonaro acompanha o desfile de carros blindados militares nesta terça-feira, 10 - AFP

Publicado 10/08/2021 13:22 | Atualizado 10/08/2021 13:33

Brasília - Na manhã desta terça-feira, 10, tanques e veículos blindados das Forças Armadas desfilaram pela Esplanada dos Ministérios, em Brasília , para entregar um convite sobre um treinamento da Marinha ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A passagem do comboio militar rendeu memes nas redes sociais. A fumaça emitida pelos tanques também virou piada na internet e os veículos foram comparados com o carro "fumacê", utilizado para controlar surtos de dengue.

Confira os memes:

nova campanha do governo... é o: Tanque do Fumacê - Dengue Aqui Não! pic.twitter.com/oNCkgrO5GE

Acho que esse "veículo militar" tá mais ameaçando o meio ambiente do que a democracia brasileira mesmo pic.twitter.com/dxVay8CGps

Esse desfile de tanques do exército só me faz pensar que em caso de guerra a estratégia do Brasil é fazer o outro país não atacar por dó