Homem é preso durante desfile de carros blindados militares - AFP

Publicado 10/08/2021 12:59

Fabiano Leitão Duarte, conhecido como "tromPetista", foi preso nesta terça-feira, 10, após a tentativa de impedir o desfile de blindados militares da Marinha, no Palácio do Planalto, em Brasília . O músico foi levado para delegacia e logo na sequência foi liberado.

O ato em que o "tromPetista" foi detido simbolizava a entrega de um convite para que o presidente assista a um exercício militar que ocorre todos os anos na cidade goiana de Formosa, no Entorno de Brasília. Ele recebeu o convite no alto da rampa do palácio, das mãos de um militar.

Por meio de uma nota, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que o músico foi levado à delegacia por "entrar na frente do tanque para impedir o desfile por motivação política". Já na Polícia Civil, o caso foi registrado como "desobediência".

O Partido dos Trabalhadores (PT) se manifestou nas redes sociais confirmando a prisão de Fabiano e afirmou que o instrumento do músico foi danificado.

Na Delegacia em que o "tromPetista" foi enviado, ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), se comprometendo a prestar esclarecimentos para a polícia sobre o caso. Logo após, Fabiano foi liberado.

O boletim de ocorrência atesta que o músico Resistiu à contenção e retirada do local após invadir a área restrita do desfile e "se colocou na frente de um dos tanques para impedir a passagem".

Por outro lado, o PT publicou que o músico "foi impedido de tocar o seu trompete e preso por se manifestar contra o governo Bolsonaro". Confira as fotos do momento da prisão: