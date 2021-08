Instituto Butantan entregou já entregou milhões de doses de Coronavac ao Ministério da Saúde. Ricardo Palácios não faz mais parte da Instituição - Rovena Rosa/Agência Brasil

Instituto Butantan entregou já entregou milhões de doses de Coronavac ao Ministério da Saúde. Ricardo Palácios não faz mais parte da Instituição Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 09/08/2021 17:52

O médico Ricardo Palácios, até então diretor de pesquisa clínica do Instituto Butantan, pediu pediu demissão do laboratório nesta segunda-feira, 9. Segundo explicou em nota o instituto, "houve uma reestruturação na área de ensaios clínicos". Diante disso, o diretor pediu afastamento do cargo.

Palácios foi o responsável por chefiar e conduzir os testes e pesquisas clínicas das vacinas CoronaVac e Butanvac. O médico também coordenou o estudo de Serrana, onde a população maior de 18 anos foi vacinada em massa para testar a eficácia da vacina chinesa contra a Covid-19.



Nascido em Bogotá, na Colombia, Palácios entrou no Instituto Butantan em 2011, quando ajudou no desenvolvimento de uma vacina contra a H1N1. Em entrevista ao UOL em abril, Palácios contou que estava dirigindo os ensaios clínicos de uma vacina contra a dengue.

Sobre a reestruturação, o Butantan não deu maiores detalhes e afirmou que ainda não decidiu quem será o substituto de Palácios. O laboratório também comunicou que o processo aconteceu "dentro da normalidade, sem nenhum prejuízo ao departamento ou aos estudos que estavam sob a responsabilidade do cientista".