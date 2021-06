Leticia Colin - Reprodução/Globo

Leticia ColinReprodução/Globo

Por iG

Publicado 30/06/2021 11:56

São Paulo - A atriz Letícia Colin participou do programa "Conversa com Bial", da Globo, nesta terça-feira, e contou que ainda tem sequelas da Covid-19, contraída em 2020.

fotogaleria

Publicidade

Colin explicou que ela, o marido e o filho foram contaminados pelo coronavírus na pandemia. A atriz contou que enfrenta sequelas até hoje e necessita de horas de sono reguladas, principalmente após a contaminação. "Eu tive a Covid longa. Estou com várias questões neurológicas, em tratamento. Agora tá tudo bem, não foi nada grave, então com isso eu realmente preciso dormir algumas horas seguidas. E com isso o Michel virou a sentinela da madrugada", disse.

Letícia Colin é casada com Michel Melamed. O pequeno Uri, filho do casal, tem sete meses. Ela costuma compartilhar momentos da maternidade nas redes sociais.