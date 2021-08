Juju Salimeni - Reprodução

Publicado 11/08/2021 15:33 | Atualizado 11/08/2021 15:35

Juju Salimeni conversou sobre relacionamentos com os seguidores. No Instagram, a apresentadora abriu a caixinha de perguntas e foi questionada sobre amizades e namoros. Em junho de 2019, Juju enfrentou o fim da longa união com Felipe Franco. Atualmente, ela namora com Helisson Dias.

Um seguidor quis saber como é a relação de Juju com os amigos. "Você é uma pessoa de muitos ou poucos amigos? Você me parece ter a vida bem reservada", questionou o fã.

"Pouquíssimos amigos, dá pra contar em apenas uma mão. O tempo e a experiência só me provaram que não dá pra confiar em ninguém. Cansei de me decepcionar com 'amigas'. Não quero colocar mais nenhuma na minha vida", respondeu Juju.

Já outro quis saber um pouco mais sobre a vida amorosa da apresentadora. Neste ano, Juju e Helisson anunciaram o fim do namoro. Um mês depois, em junho, eles confirmaram a volta. Anteriormente, ela havia sido casada durante 14 anos com Felipe Franco e um seguidor quis saber como foi retomar a vida amorosa depois do longo relacionamento.

"Foi até hoje a coisa mais difícil que enfrentei em toda a minha vida. A gente se prende a situações que não nos fazem mais felizes por medo do desconhecido. O ser humano prefere sofrer com o que já conhece do que se abrir, mas quando você consegue enxergar e aceita se libertar, Deus te mostra o motivo de tudo! Hoje eu entendo o tempo de Deus e suas decisões".