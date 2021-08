Jorge Jesus pode perder atleta para o Flamengo - AFP

Jorge Jesus pode perder atleta para o FlamengoAFP

Publicado 06/08/2021 21:02

Rio - Após não conseguir um acordo com Thiago Mendes, do Lyon, o Flamengo avalia a possibilidade de contratar um reforço para o meio-campo. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o clube carioca trabalha com dois nomes como alvo: o volante Douglas Augusto, do PAOK, e o Gabriel, do Benfica.

Publicidade

Revelado pelo Fluminense, Douglas Augusto, tem 24 anos, e atualmente atua no futebol grego. O jogador tem passagens por outros clubes brasileiros importantes como Bahia e Corinthians. Ele chegou a ser convocado por André Jardine para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, mas acabou cortado.



A contratação de Gabriel é considerada mais complicada. O jogador é considerado peça fundamental no esquema de Jorge Jesus. De acordo com o portal português ‘O Jogo’, o Mister já teria sido comunicado sobre a sondagem do Flamengo ao atleta. O volante vem sendo assediado e está de saída do time, mas vê como prioridade permanecer na Europa.