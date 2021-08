Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 05/08/2021 10:05

Rio - O começo de trabalho de Renato Gaúcho no Flamengo vem recebendo muitos elogios. No entanto, há quem não concorde que o técnico mudou completamente a forma de jogar do clube carioca. Na opinião do jornalista Mauro Cezar Pereira, na live "Fim de Papo", do portal UOL", o comandante tem dado sorte no comando do clube carioca.

Publicidade

"A gente vai ter uma ideia mais clara do que vai acontecer com o Flamengo quando chegar a uma data Fifa e perder muitos jogadores. Aí você vai ter um paralelo. O Flamengo viveu um período terrível, e há essa obsessão de parte da torcida por perseguir o ex-técnico e enaltecer o Renato. Cria-se uma falsa narrativa de que o Renato chegou e tudo mudou. Ele fez alguns ajustes finos no time. O Renato não encontrou terra arrasada. O time tinha problemas, deu uma ajustada e é o que precisava fazer", afirmou.



O jornalista voltou a ressaltar as dificuldades que Rogério Ceni teve em seu período mais crítico como técnico do Flamengo. O ex-goleiro foi demitido após perder para o Atlético-MG por 2 a 1 em Minas Gerais.

Publicidade

"O Renato, que é um cara de muita sorte, quando volta encontra todos os jogadores à disposição. Chegou a se dar ao luxo de poupar o Isla outro dia por poupar e colocou o Matheuzinho. Isso já muda por completo. O Rogério já tinha um desgaste interno, que vai acontecer com qualquer profissional que não seja boa praça, amigão, que não seja capaz de compor em um ambiente do futebol, pouco profissional e de muita 'brodagem"", disse.