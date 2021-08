O goleiro Hugo Souza e o zagueiro Gabriel Noga no voo para Natal - Divulgação / Flamengo

O goleiro Hugo Souza e o zagueiro Gabriel Noga no voo para NatalDivulgação / Flamengo

Publicado 05/08/2021 09:00

Natal (RN) - Nesta quinta-feira (5), o Flamengo irá visitar o ABC na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o elástico placar de 6 a 0 construído no Maracanã, o Rubro-Negro chega ao confronto com a classificação bem encaminhada para as quartas de final. Do outro lado, o Alvinegro Potiguar usará o duelo por experiência e preparação de alto nível para a sequência na Série D.

O Flamengo vive um momento especial. De técnico novo e empilhando vitórias e goleadas, o Rubro-negro está com os dois pés na próxima fase da Copa do Brasil. A goleada no Maracanã deu ao treinador Renato Gaúcho a tão sonhada "semana cheia" para treinamentos e descando dos principais jogadore do elenco. Ainda após a última vitória pelo Brasileirão, contra o Corinthians, Renato revelou após a coletiva o desejo de levar a campo uma equipe alternativa.

Publicidade

"Essa semana conversei com o Marcos Braz, que está na Europa, e pedi autorização para levar uma outra equipe para disputar o jogo de volta contra o ABC. Vou poupar alguns jogadores que estão desgastados. Vou ficar com eles para poder treinar mais, colocar algumas ideias a mais. Vai o Alexandre (Mendes) para o jogo contra o ABC. Daqui do Rio, pelo telefone, vou ajudá-los durante a partida. Temos boa vantagem, mas não estamos classificados ainda", disse o técnico do Flamengo.

O ABC, por sua vez, vinha de três vitórias na Série D até o jogo de ida pela Copa do Brasil, mas parece que sentiu o baque após a goleada para o Flamengo. Pela divisão de acesso, o Elefanta da Frasqueira interrompeu sua sequência de bons resultados e empatou com o Central-PE, que é apenas o oitavo colocado do Grupo A3 da quarta divisão.

Publicidade

A bola rola para ABC x Flamengo nesta quinta-feira, Às 21h30, na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte. O Flamengo só perde a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil caso uma catástrofe aconteça e o alvinegro potiguar vença por mais de 6 gols de diferença (jogo de ida terminou 6 a 0 para o Rubro-negro.)