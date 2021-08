David Luiz - AFP

David LuizAFP

Publicado 06/08/2021 11:09 | Atualizado 06/08/2021 11:54

Rio - Depois de estar praticamente acordado com o Adana Demirspor, da Turquia, David Luiz voltou atrás e recusou a proposta. Os turcos chegaram a oferecer 4 milhões de euros (cerca de R$ 24.17 milhões) por temporada ao zagueiro, que ainda aguarda contato do Flamengo. As informações são do portal “Tuttomercadoweb “.

Após rechaçar a proposta turca, David Luiz volta a ficar livre no mercado. Segundo relatos, os primeiros contatos inclusive já aconteceram. Vale ressaltar que Marcos Bras e Bruno Spindel, dirigentes do Flamengo, estão na Europa na tentativa de reforçar o elenco Rubro-Negro.

O acerto, entretanto, não é fácil. O zagueiro, de 34 anos, ainda tem espaço na Europa e é visto com bons olhos por mercados alternativos, como o do Oriente Médio. Por isso, para ficar no Brasil, o defensor teria que reduzir seu salário.

“O zagueiro brasileiro está avaliando outras oportunidades. Mas seu sonho seria um retorno ao Flamengo, com quem os contatos estão em andamento. Ainda que seja um caminho muito complexo a percorrer”, diz a publicação.