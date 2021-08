Flamengo x ABC - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Deu a lógica. O Flamengo visitou o ABC na Arena Dunas, em Natal, e carimbou a vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida, no Maracanã, por 6 a 0, o Rubro-Negro saiu de campo novamente com o triunfo, mas dessa vez por 1 a 0, e se garantiu na próxima fase da competição. O gol foi marcado por João Gomes, no fim do segundo tempo.

O resultado poderia ter sido mais elástico, mas um problema técnico no VAR prejudicou o Flamengo, que teve um gol mal anulado na primeira etapa. A CBF alegou que a câmera do aparelho eletrônico não funcionou, e o tento de Michael não foi validado.

Com a classificação encaminhada, o time alternativo do Flamengo fez um primeiro tempo burocrático, sobre tudo pelo lado direito, setor do campo que Rodinei, lateral de origem, atuou de ponta, um atacante de lado. Mesmo sem grande ambição, o Rubro-Negro quase abriu o placar aos nove minutos. Welligton sai jogando errado pelo time do ABC. Ramon conseguiu desviar de cabeça, a zaga deixou passar, e Pedro recebeu de cara para o goleiro. Ele tentou um toque por cima, mas jogou para fora.

Aos 23 minutos, o Flamengo voltou a levar perigo à meta adversária. Pedro fez linda jogada e deixou de calcanhar para Michael, que encheu o pé e arriscou o chute de fora da área. Welligton voou no canto direito e jogou para escanteio. Instantes depois, o Rubro-Negro, novamente, ficou no quase. Rodinei contra-ataque e lançou Thiago Maia, que invadiu a área livre e chutou cruzado, mas foi para fora.

Antes do fim do primeiro tempo, aos 41 minutos, Vitinho quase acabou com o jejum do Flamengo em gol de falta, o que não acontece desde junho de 2018. O camisa 11 bateu bem, colocado, no canto direito, e Welligton caiu bem para fazer a defesa e salvar o ABC.

No segundo tempo, logo aos dois minutos, aconteceu a polêmica do jogo. Pedro deu ótimo passe para Michael, que tocou na saída do goleiro para marcar. O auxiliar, porém, assinalou impedimento, que foi confirmado pelo VAR. Porém, as imagens da transmissão do jogo, do Canal Sportv, mostraram que o camisa 19 estava em condição legal. Mas, por problema operacional do VAR, as linhas não foram traçadas no lance do gol e prevaleceu a decisão de campo.



O lance gerou revolta entre os jogadores rubro-negros na partida, mas de nada adiantou, e a decisão foi mantida. Segundo a CBF, houve uma falha na calibragem da câmera do lado esquerdo. Por isso, não foi possível traçar as linhas no lance do gol de Michael, que foi anulado pela arbitragem de campo.

Depois dessa polêmica, o segundo não tempo não teve lances de emoção. Pelo contrário. Foram minutos com os dois times com uma exibição burocrática. O Flamengo, com o regulamento debaixo do braço, faia pouco esforço. O ABC, sem poder técnico, não conseguia sequer ameaçar o rival.

Porém, aos 39 minutos, o Flamengo enfim conseguiu balançar a rede. Após ótimo lançamento de Pedro, Vitinho deu um toque de cabeça e deixou João Gomes livre na área. O volante tocou na saída de Welligton e abriu o placar.

O gol sacramentou a classificação do Flamengo às quartas de final da Copa do Brasil e a premiação de R$ 3,4 milhões aos cofres rubro-negros. Os confrontos na próxima fase da competição serão decididos nesta sexta-feira, às 15h, na sede da CBF no Rio de Janeiro.