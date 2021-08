Arturo Vidal já usou a camisa do Flamengo nas redes sociais - Reprodução

Publicado 05/08/2021 16:56

Rio - Sonho antigo do Flamengo, a contração do chileno Arturo Vidal pode estar mais próximo de se tornar realidade. De acordo com informações do portal "Chile.as", dirigentes do clube carioca fizeram pela primeira vez um contato oficial para contar com o jogador, que pertence a Inter de Milão.

O jogador, de 33 anos, não deverá permanecer no futebol italiano. Contratado após passagem pelo Barcelona, Vidal não correspondeu na Inter de Milão e deverá ser liberado para procurar um novo clube. A maior dificuldade na contratação seria o alto salário do jogador chileno.

Além da vontade do Flamengo, Vidal já deu entrevista afirmando que tem como sonho jogador no clube carioca. No Rubro-Negro, ele reencontraria Maurício Isla, companheiro de seleção chilena, que é lateral-direito da equipe da Gávea.