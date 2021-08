Maurício Souza - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio Grande do Norte - Em situação extremamente confortável após golear o ABC por 6 a 0 no Rio, o Flamengo voltou a vencer o clube potiguar, fora de casa, e selou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Porém, apesar do resultado, a partida irritou muitos torcedores rubro-negros por conta do desempenho da arbitragem, que acabou prejudicando o clube carioca. No entanto, Maurício Souza, que comandou a equipe reserva do Flamengo minimizou o ocorrido.

O auxiliar preferiu fazer uma análise sobre os jogadores e ao comentar os erros da arbitragem, Maurício afirmou que a partida impôs dificuldades grandes para o trio de arbitragem chefiado por Ramon Abatti Abel.



"A gente sabe que teve um lance de possível pênalti no Léo (Pereira) e o gol anulado do Michael. Mas foi um jogo difícil, e a equipe adversária veio para vender duro a derrota. Fez um jogo pesado. O Ramon (árbitro) conseguiu controlar o jogo, na medida do possível. Talvez o lance do pênalti e do gol do Michael... Mas analiso como uma boa atuação do Ramon", afirmou.

Maurício Souza também falou sobre como foi a recepção de Renato Gaúcho. O auxiliar é funcionário permanente do clube carioca e segue na função, mesmo com a saída de Rogério Ceni.

"Estou muito feliz. O Renato, além de ser um grande treinador, é um ser humano fantástico. Nos recebeu muito bem. Aprendemos todos os dias. Não poderia me sentir melhor por fazer parte da comissão do Flamengo e do Renato", disse.