Publicado 11/08/2021 17:17 | Atualizado 11/08/2021 17:19

Rio - Felipe Neto se envolveu em mais uma discussão nas redes sociais, nesta quarta-feira (11), dessa vez, com a deputada federal Tabata Amaral (sem partido). O problema se iniciou quando o youtube reagiu a uma postagem do humorista Mauricio Meirelles, que postou uma foto de Neto com a legenda: "Feliz dia do juiz", marcando o influenciador e empresário, que testou positivo para a covid-19

"Que post merda, nota 3,7. Melhore", comentou Felipe, no Twitter. "Calma. Acabei de acordar", respondeu o comediante. Em seguida, o youtuber afirma que Tabata teria curtido a publicação de Meirelles por ter ficado irritada após ser cobrada pelo influenciador por ter votado a favor da privatização dos Correiros.

"Moleque, tu fez a Tabata Amaral curtir teu post porque ela tá mega p*ta comigo por eu ter cobrado ela no privado sobre o voto da privatização dos Correios. Acho que ela não sabia que, ao curtir, apareceria pra mim. Eu tô rindo pra caralh*", declarou o youtuber.

Após ser citada no comentário de Felipe Neto, a deputada federal decidiu se manifestar, chamando o comportamento do youtuber de "mansplaining", que é quando um homem explica algo óbvio para uma mulher de forma simplista. "Obrigada por me explicar como funciona o Twitter. Mansplaining que fala, né?", escreveu Tabata.

"Ah pronto... Tabata, depois vai no WhatsApp me dizer onde que eu fui pra "baixaria" contigo só por perguntar o que te levou a votar pela privatização dos Correios e dizer que isso só atende ao interesse dos bilionários, por favor", replicou Neto.

Confira:

