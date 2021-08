Esquadrão Suicida - Reprodução

Esquadrão SuicidaReprodução

Publicado 11/08/2021 18:00

O ator Joel Kinnaman, que está nos cinemas atualmente com o filme "Esquadrão Suicida", está sendo acusado de estupro na Suécia. O astro é investigado pelas autoridades do país europeu após a denúncia de uma mulher que alega ter sido violentada sexualmente pelo artista.



fotogaleria

Publicidade

Segundo o site TMZ, a promotoria sueca informa que as investigações estão na fase inicial e começaram após as autoridades locais receberem a denúncia de um estupro cometido por um ator. Joel Kinnaman nega as acusações.



O ator afirma que a mulher que o acusa de estupro é a modelo sueca Gabriella Magnusson. Ele diz que se relacionou com ela algumas vezes e passou a ser chantageado quando rompeu os laços e cortou o contato com a mulher.



Publicidade

De acordo com Joel Kinnaman, a modelo começou a fazer ameaças de ir a público com alegações falsas. Gabriela teria dito que o acusaria de estupro, a menos que ele cumprisse com as demandas dela, que envolviam dinheiro, ajuda com contatos profissionais e conseguir um visto de trabalho nos Estados Unidos.