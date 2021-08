Sammy Lee - Reprodução

Publicado 11/08/2021 17:31 | Atualizado 11/08/2021 17:34

Sammy surgiu poderosa nas redes sociais, nesta quarta-feira, e mostrou a mudança radical que fez no visual.

No vídeo da transformação, publicado no Instagram, a ex-esposa de Pyong Lee apareceu com as madeixas mais longas e onduladas.

Na legenda, Sammy apenas escreveu: "Mudanças".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sammy (@sammylee)

Nos comentários, os seguidores elogiaram a transformação da influenciadora. "Poderosa ela", escreveu um. "Mudanças são sempre bem-vindas", pontuou outra. "Linda", disse um terceiro.

"Alguma meta que deseja conseguir ainda este ano?", perguntou uma pessoa nas redes sociais. "Sair do aluguel, ter casa própria", disse Sammy, que deixou a mansão em que morava com o ex-marido e o filho do casal, Jake.

Ela também contou que está pensando em tirar o "Lee" de Pyong de seu nome artísticco. "Estou pensando em nome artístico ainda. Ideais?", perguntou.