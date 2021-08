Ana Furtado e Boninho - reprodução do instagram

Publicado 11/08/2021 19:12 | Atualizado 11/08/2021 19:15

Ana Furtado acordou romântica, e um pouco nostálgica, nesta quarta-feira. A apresentadora publicou um vídeo com fotos e vídeos ao lado de Boninho, relembrando o relacionamento deles. Na publicação há fotos do casal na época do começo do namoro e também vídeos recentes de momentos a dois.



"Vinte e cinco anos depois o nosso amor só multiplicou. Boninho, te amo", escreveu Ana Furtado na legenda. "Sim, eu acordei romântica", completou a apresentadora do "É de Casa".



Nos comentários, diversos famosos elogiaram o casal. "Felicidades para vocês sempre", escreveu Dani Calabresa. "Lindos", elogiou Preta Gil. "Que amor. Muita saúde e bênçãos para esse casal", declarou Gaby Amarantos.



