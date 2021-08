Susana Vieira - Reprodução

08/08/2021

"Teve dois atores na minha vida, insuportáveis", disse Susana, mas sem citar nomes. A atriz contou que tentava fazer com que eles percebessem de maneira sutil. "Eu dava umas indiretas, mas não chegava. Até que tive que falar com o diretor: 'Beijo com hálito gostosinho, igual ao meu'". Rio - Susana Vieira revelou que já enfrentou situações desagradáveis ao gravar cenas de beijo em novelas. Durante sua participação no programa 'Se Joga', da TV Globo, neste sábado, a atriz lembrou de momentos em que o parceiro de cena estava com mau hálito."Teve dois atores na minha vida, insuportáveis", disse Susana, mas sem citar nomes. A atriz contou que tentava fazer com que eles percebessem de maneira sutil. "Eu dava umas indiretas, mas não chegava. Até que tive que falar com o diretor: 'Beijo com hálito gostosinho, igual ao meu'".

A afirmação foi feita no quadro fixo que ela tem no programa, chamado 'Susana Sem Filtros'. Lá, ela dá conselhos para o público. Ela aproveitou também para falar sobre sua vida amorosa e entregou muita autoestima. "Ninguém me deixa feliz a não ser eu e meus cachorros. Não vou ficar deprimida por causa de nenhum homem".



A atriz ainda falou sobre como está sendo viver longe da família ao longo da pandemia do novo coronavírus. Ela afirmou que está se sentindo triste por estar totalmente sozinha em casa.

“A minha família mora nos Estados Unidos. Não quero aquele vírus de lá para cá. A minha irmã mora em Porto Velho [em Rondônia]. Nenhum deles quer vir me ver, e eu também não quero ir. Cada um tem que ficar na sua".