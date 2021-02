Maitê Proença diz que já se apaixonou por colegas de cena Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 10:04

Rio - Maitê Proença contou algumas curiosidades sobre os bastidores de sua vida na televisão. A atriz de 63 anos contou que já se apaixonou por um par romântico e disse que também já levou "cantadas" de atores com quem contracenou. Ela acredita que a proximidade no set acaba favorecendo a formação de casais fora das telas. Mas, por outro lado, a vida real acaba tornando difícil que esses namoros sigam em frente.

"Já sim, acontece. A gente passa meses olhando um no olho do outro, falando aquelas coisas românticas, encostando um no outro. O problema é que, quando o trabalho acaba, a gente percebe que existe uma incompatibilidade muitas vezes. Por isso, acontecem tantas separações", disse Maitê no Stories, do Instagram, sem revelar a identidade do ator por quem se apaixonou.

Uma internauta perguntou se algum ator já se "empolgou além da conta ao gravar cenas quentes" com ela e Maitê disse que sim. A atriz disse que também já tomou a iniciativa ao se relacionar com colegas. "Algumas vezes, e em outras vezes fui eu quem quis. O problema não é querer, o problema é forçar. Não é não", disse.

Maitê Proença foi casada por 12 anos com o empresário Paulo Marinho, que é o pai de sua filha, Maria. Entre os atores, seu relacionamento mais conhecido foi Victor Fasano, que namorou em 1995. O ator era seu par romântico na novela "Cara & Coroa".