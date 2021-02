Larissa Manoela e Léo Cidade fotos Reprodução do Instagram

Publicado 19/02/2021 05:00 | Atualizado 19/02/2021 07:55

Esta coluna soube que Larissa Manoela anda tristinha, tristinha com o término do namoro com Léo Cidade, que viajou para espairecer no interior. Quem conhece a atriz diz que ela não está lidando muito bem com o término da relação de três anos. Amigos dizem que com certeza tem volta. Será? Esses jovens... A coluna, que é do bem, torce pelo amor!