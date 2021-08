Procon-RJ flagrou longa fila à espera de atendimento em agência da Caixa - Divulgação/Procon-RJ

Publicado 10/08/2021 17:41

Rio - O Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) realizou ação de fiscalização em duas agências da Caixa Econômica Federal, em Niterói e na capital fluminense, nesta terça-feira, 10, para apurar denúncias de consumidores. Os agentes constataram uma fila com mais de 100 pessoas na área externa de uma agência em Campo Grande. Segundo o órgão, os consumidores relataram que esperavam mais de três horas do lado de fora do banco e depois teriam que enfrentar outra fila interna de cerca de uma hora na agência.



"Dentre as pessoas que aguardavam em pé na fila do lado de fora da agência de Campo Grande, estavam idosos e pessoas que têm direito ao atendimento preferencial. Não havia funcionário do banco para organizar e fazer a triagem do atendimento, nem distanciamento social entre as pessoas na fila externa. No momento da fiscalização, o banco contava com apenas um funcionário nos caixas", informou o Procon-RJ em comunicado.



Ainda conforme o órgão, na agência do bairro Fonseca, em Niterói, também havia fila externa e não tinha funcionário para fazer a triagem do atendimento. O Procon-RJ disse que cerca de 50 pessoas aguardavam mais de uma hora para entrar no banco, conforme constatado pelos fiscais. Depois disso, o consumidor ainda esperava mais 59 minutos na fila interna para ser atendido.

A instituição informou que as duas agências bancárias fiscalizadas foram autuadas.



Procurada por O DIA, a Caixa não respondeu até a última atualização desta reportagem.