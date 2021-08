Casa da Juventude - Divulgação / JUVRio

Casa da JuventudeDivulgação / JUVRio

Publicado 12/08/2021 07:31

Rio - No Dia Internacional da Juventude, comemorado nesta quinta-feira, a Prefeitura do Rio vai inaugurar às 10h, a Casa da Juventude da Pavuna, primeiro equipamento público da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio), na Zona Norte do Rio. A pasta vai oferecer um espaço voltado para o fortalecimento e suporte ao desenvolvimento educacional, profissional, de saúde física e emocional, cultural e artística da juventude carioca.

Serão inauguradas ainda quatro unidades distribuídas de acordo com as áreas de planejamento do município até 2024, com média de atendimento de 250 jovens por mês em cada Casa. Com isso, pretende-se proporcionar o acesso a cursos de formação, estímulo ao desenvolvimento de soft e hard skills, acompanhamento psicológico e criação de trilhas de conhecimento para ingresso no mundo do trabalho.O secretário especial da Juventude Carioca, Salvino Oliveira, destaca que a abertura da primeira Casa de Juventude é um momento importante porque vai incrementar as possibilidades de crescimento pessoal, emocional e profissional de jovens de diversos territórios do Rio de Janeiro.­"A Casa da Pavuna é um equipamento multiuso onde os jovens terão a oportunidade de se capacitar, ter um local de referência onde serão acolhidos e construir outro futuro possível. Ter esse equipamento na região de menor IDH da cidade, onde a juventude se encontra mais vulnerável é simbólico", lembra o secretário da Juventude.O primeiro ciclo formativo, de orientação ao mundo do trabalho, será realizado em parceria com a Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social (Mudes). Os cursos receberão inscrições já em agosto para quatro turmas, com a expectativa de atender 40 jovens de 14 a 21 anos. As atividades começarão na próxima terça-feira (17), com aulas às segundas e quartas-feiras ou terças e quintas-feiras, com duração de quatro horas. Os interessados poderão se inscrever por meio de uma ficha de cadastro, no local, ou no site Na inauguração, vai acontecer uma oficina de grafite teórica e prática com adolescentes selecionados pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) durante todo o dia. A Universidade Estácio de Sá vai oferecer serviço de ação social com equipe de enfermagem para aferição de pressão, informações sobre saúde, IMC, teste vocacional e orientação sobre carreira.No período da pandemia, o funcionamento da Casa da Juventude da Pavuna será de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h. A rotina da casa contemplará também palestras, feiras de oportunidades de empregos, escuta ativa de jovens para a construção de novas políticas públicas voltadas para a juventude por meio de rodas de conversas e atendimento individual.De portas abertas, as Casas da Juventude têm como foco o atendimento aos jovens realizadores locais e a juventude em vulnerabilidade. Dentre esses, destacam-se os jovens negros, moradores de favelas e regiões periféricas, membro de famílias com renda mensal de até três salários-mínimos, de famílias beneficiárias de programas sociais, jovens mães, em distorção da idade-série ou fora da escola. As Casas também terão como meta beneficiar os egressos ou em cumprimento de medida socioeducativa, egressos do sistema prisional, em situação de abrigamento ou em situação de rua.Inauguração da Casa da Juventude da PavunaData e horário: 12/8, às 10hEndereço: Av. Sargento de Milícias, s/n PavunaFala, Juventude! Edição Audiovisual (20 vagas)De 20/8 a 10/9Horários: Manhã (10h às 12h) e tarde (14h às 16h)O projeto da JUVRio consiste em oferecer quatro encontros presenciais, seguindo todos os protocolos de Saúde, para incentivar jovens na troca de diálogo por meio de oficinas. Nesta edição, os participantes aprenderão um pouco sobre fotografia, drone, edição de vídeo e uso do programa Canva. Jovens de 15 a 29 anos podem se inscrever.A forma de inscrição será informada pelas redes sociais da JUVRio.Curso “Do consumo consciente ao planejamento financeiro” (10 vagas)Dia 24/8, das 9h às 13hA JUVRio e o Procon Carioca vão oferecer um curso para promover nos jovens mais consciência sobre o consumo e promover uma posição responsável e sustentável. Além do curso, a equipe do Procon Carioca estará presente para atender consumidores, juntamente com a van do atendimento da Prefeitura, o 1746.A forma de inscrição será informada pelas redes sociais da JUVRio.Curso “Workshop do Whatsapp Business" (20 vagas)Dia 24/8, das 14h à 16hEm parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds) a JUVRio realizará um workshop na Casa da Juventude da Pavuna sobre a formação virtual que a pasta tem realizado.A forma de inscrição será informada pelas redes sociais da JUVRio.