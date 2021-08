Homem é encontrado morto no Centro do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 12/08/2021 08:24 | Atualizado 12/08/2021 12:18

Rio - Um homem foi encontrado morto, no fim da madrugada desta quinta-feira (12), na esquina das ruas da Quitanda e Bueno Aires, no Centro do Rio. Policiais do 5º BPM (Gamboa) foram acionados para a ocorrência. De acordo com os agentes, o homem teria sido atropelado na Avenida Brasil e arrastado por um caminhão até o Centro. A vítima teria sido atropelada por um outro veículo e o corpo teria ficado preso na parte debaixo do caminhão.

A Polícia Civil também foi acionada para realizar a perícia no local. De acordo com uma testemunha, por volta de 5h40, o homem estava caído no chão com algumas marcas no corpo, e com uma marca de tiro na mão.