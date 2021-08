89ª DP (Resende) - DIVULGAÇÃO

12/08/2021

Rio - Policiais civis da 89ª DP (Resende) realizam, nesta quinta-feira (12), uma operação contra o tráfico de drogas que atua no Sul do estado do Rio de Janeiro. Agentes estão nas ruas de Itatiaia, Resende e Porto Real para cumprir 168 mandados de busca e apreensão e 54 de prisão temporária - destes, nove foram expedidos para pessoas que já estão no sistema penitenciário. Até o momento, 27 pessoas foram presas.

As investigações da 89ª DP apontam que, além de dominarem o tráfico de drogas local, os grupos também ordenam ataques a veículos de empresas de internet. A intenção é intimidar as companhias legalizadas e obrigar a população a utilizar o serviço oferecido pelo tráfico.

Além de internet, os traficantes também exploram serviços de TV a cabo e a venda de gás. Alguns dos traficantes que ordenam ataques para enfraquecer a concorrência já estão dentro do sistema penitenciário.