Marcos Vinícius foi preso nesta quarta-feiraDivulgação

Publicado 12/08/2021 11:12

Rio - Agentes da 51ªDP (Paracambi) deram fim a uma intensa busca, em uma região de mata, com cerca de 20 mil metros quadrados, em Paracambi, no Sul Fluminense, para encontrar um criminoso acusado de tentativa de feminicídio. Marcos Vinícius, de 37 anos foi preso nesta quarta-feira. O criminoso, segundo a polícia, invadiu a casa da ex-companheira no último dia 10 e a agrediu com socos no rosto e nove golpes de facada. A vítima teve os dentes e o maxilar quebrados. Após o crime ele se escondeu em um hospital psiquiátrico desativado do município.

Por conta da escolha do local, o homem passou a ser chamado de Lázaro de Paracambi, em referência ao criminoso que matou quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia (DF), morto em uma operação de busca da polícia de Goiás com mais de 270 policiais, helicópteros, cães farejadores e um gasto estimado em mais de R$ 19 milhões.

A mulher foi socorrida para o Hospital Pedro II e agentes da 51ªDP (Paracambi) foram até a unidade para que a vítima confirmasse que o autor do crime era o ex-companheiro. Após uma perícia no local onde a mulher foi atacada, a prisão temporária de Marcos Vinícius foi decretada.

Os agentes realizaram um trabalho de inteligência e confirmaram que Marcos Vinícius estava escondido em uma unidade psiquiátrica desativada, composto por diversos galpões e áreas de mata fechada. A busca contou com viaturas ostensivas, descaracterizadas e motocicletas. O criminoso foi encontrado no interior de um dos galpões.



Ao notar a presença dos Policiais, Marcos Vinícius tentou fugir para dentro da mata, mas foi perseguido, encontrado e preso após a realização de varredura na área. O criminoso já respondia a outros dois processos relativos à violência doméstica contra a mesma vítima.

A mulher segue internada no Hospital Pedro II sem previsão para alta.