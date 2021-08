Equipe da 51ªDP (Paracambi) prenderam traficante por tentativa de homicídio contra comparsa - Reprodução

Publicado 11/08/2021 16:12

Rio - Policiais da 51ª DP (Paracambi) prenderam, nesta terça-feira (10), em Queimados, na Região Metropolitana do Rio, um traficante pelo crime de tentativa de homicídio contra seu comparsa. Jhonathan Balduino da Silva atirou na cabeça de Thaslan Flora de Oliveira Lima por engano, no dia 28 de julho. Desde então, Thaslan está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e perdeu a visão do olho direito. Segundo os agentes, a dupla faz parte do tráfico de drogas da comunidade Beira Linha, do Comando Vermelho, em Paracambi, na Região Metropolitana.



De acordo com a Polícia Civil, os dois estavam em um esconderijo no local, onde mantinham uma grande quantidade de droga em depósito. Thaslan foi à comunidade e, ao voltar para o esconderijo, foi atingido com um tiro na cabeça.

As investigações realizadas comprovaram que Jhonatan atirou em Thaslan pois achou que o comparsa era algum integrante de uma facção rival, já que ele entrou no esconderijo sem pronunciar as palavras combinadas para identificação. No local, havia uma carga de maconha, cocaína e loló, que foi recolhida.



No esconderijo, além dos dois integrantes da facção, haviam duas mulheres que acompanhavam a dupla. Jhonatan portava um revólver calibre 38 e uma das mulheres, uma pistola calibre .45, fornecida por integrantes da comunidade do Rato Molhado, no Jacaré, na Zona Norte, para venda des drogas.



A prisão temporária de Jhonatan foi deferida pelo Juízo da Vara Única de Paracambi. De acordo com a polícia, as investigações terão prosseguimento até elaboração do relatório final e representação pela prisão preventiva dele.

Após as formalidades legais, Jhonatan será encaminhado ao Serviço de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanecerá a disposição da Justiça.