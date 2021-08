Vacinação - Divulgação

Publicado 12/08/2021 09:08 | Atualizado 12/08/2021 12:39

Rio - O estado do Rio vai receber cerca de 390.650 doses de vacina contra a covid-19, sendo 239.720 de Coronavac e 150.930 de Pfizer, a partir das 10h desta quinta-feira. Mesmo com a chegada da nova remessa, a capital do Rio mantém a suspensão da aplicação da primeira dose para as pessoas de 24 anos pelo segundo dia consecutivo. A segunda dose e a repescagem estão mantidas nos postos normalmente. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que 150 mil doses serão destinadas para a capital.

A prefeitura assinalava para a a possível paralisação da campanha de imunização desde a última segunda-feira, quando pontuou ter doses apenas para cumprir a aplicação dos adultos com 25 anos, marcada para o dia seguinte. Naquele momento, contudo, havia uma indicação de que o Ministério da Saúde faria um novo repasse de doses na terça-feira.

O repasse aconteceu, mas o número de doses não foi suficiente para que a faixa etária de 24 anos, prevista para esta quarta-feira, fosse completamente imunizada. A situação motivou críticas direcionadas a logística do governo federal por parte do prefeito Eduardo Paes.

"Recebemos nessa manhã só 37.962 doses. Para vacinar o grupo de 24 anos, precisamos de 68 mil. Não vamos usar nosso estoque de segunda dose. Com isso, suspenderemos a vacinação da primeira dose de amanhã (quinta-feira)", lamentou Paes, no Twitter.