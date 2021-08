Polícia Rodoviária Federal realizou ações nos municípios de Nova Iguaçu e Seropédica - Divulgação

Polícia Rodoviária Federal realizou ações nos municípios de Nova Iguaçu e SeropédicaDivulgação

Publicado 12/08/2021 10:45 | Atualizado 12/08/2021 10:47

Rio - A Polícia Rodoviária Federal realizou, na última quarta-feira (11), uma fiscalização visando a segurança viária com o foco em motocicletas. As ações tiveram o objetivo de conscientizar a população sobre direção defensiva e equipamentos de segurança, a fim de evitar acidentes e mortes nas rodovias. Os policiais atuaram nas BR-116 e BR- 465, respectivamente, nos municípios de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e Seropédica, na Região Metropolitana do Rio.

Ao todo, 105 veículos foram abordados, sendo 96 motocicletas. Além de verificar as condições gerais dos veículos e os itens de segurança, os agentes também conferiram a documentação das motocicletas e condutores.

Publicidade

Durante a operação, 212 autos de infração foram extraídos, sendo removidas 14 motocicletas e 17 CRLVs recolhidos eletronicamente para regularização. Quase 20% dos abordados, ou seja, 19 pessoas foram flagradas sem o capacete, item de extrema importância para a segurança.

Outra infração registrada, que representou também 20% dos abordados, foi a falta de habilitação na categoria A, modalidade que permite a condução de motocicletas.