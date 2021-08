Igreja Matriz N. Sra Assunção, padroeira de Cabo Frio - Picasa

Igreja Matriz N. Sra Assunção, padroeira de Cabo Frio Picasa

Publicado 11/08/2021 20:31

Neste domingo (15) Cabo Frio comemora o dia de Nossa Senhora Assunção, padroeira da cidade. Para marcar a data, o município terá uma programação diversificada durante todo o fim de semana, unindo atividades esportivas, religiosas e de lazer, entre outras.

Com apoio da Prefeitura, neste sábado (14) acontece a primeira edição da competição ciclística Contra Relógio da Padroeira, e no domingo (15) é a vez da tradicional Corrida da Padroeira, que em 2021 chega a sua 14ª edição. As duas competições fazem parte do Calendário de Eventos Turísticos da cidade e são organizados pela Seven Eco Events.

Publicidade

Na parte religiosa, a Paróquia Nossa Senhora da Assunção anunciou missas solenes, novena da padroeira, vigília e coroação, entre outras atividades.

COMPETIÇÃO CICLÍSTICA CONTRA RELÓGIO DA PADROEIRA

Publicidade

Abrindo as atividades esportivas, o 1º Contra Relógio da Padroeira é um evento competitivo de corrida de bicicleta, que conta com três categorias: estreante, que dará duas voltas no percurso; open, que dará cinco voltas; e elite, com seis voltas no total. Cada volta conta com 4,3 km de extensão.

A largada acontecerá no sábado (14), às 8h, na Praça Porto Rocha, em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, e seguirá até a orla da Praia do Forte, em um trajeto circular entre os dois pontos. Os atletas poderão participar com bicicletas do tipo speed, mountain bike, city bike, híbrida e bike de cross. Todas deverão estar em perfeito estado de conservação e será obrigatório o uso de capacete rígido e afivelado durante toda a prova.

Publicidade

Sobem ao pódio os três primeiros colocados de cada categoria por faixa etária e gênero. Todos os atletas que concluírem a prova receberão medalha de participação. A troca dos kits para os inscritos no evento acontece nesta sexta-feira (13) no Shopping Park Lagos (Avenida Henrique Terra, 1700, Palmeiras), das 17h às 20h. Para isso é necessário levar o comprovante de inscrição e documento oficial com foto.

CORRIDA DA PADROEIRA

Publicidade

Já no domingo (15), às 8h, dia de Nossa Senhora da Assunção, acontece a 14ª Corrida da Padroeira, com largada na Praça Porto Rocha, em frente à Igreja Matriz. Exceto a categoria infantil, ganham troféus os três primeiros colocados de cada categoria por faixa etária e gênero. Todos os atletas que concluírem a prova recebem uma medalha de participação.

No percurso de 5km, nas categorias de caminhada e corrida, os atletas seguem pelo bairro da Passagem até a Praia do Forte, retornando em frente ao Hotel Malibu, passando novamente pelo bairro da Passagem e finalizando com a chegada na Praça Porto Rocha. Nos 10km, categoria corrida, os atletas percorrem o mesmo caminho até a Praia do Forte, desta vez, seguindo até o bairro do Braga e retornando pelo mesmo percurso até a chegada na Praça Porto Rocha.

Publicidade

A troca dos kits de participação para os atletas inscritos acontece neste sábado (14) na arena do evento, na Praça Porto Rocha, das 13h às 17h. É necessário estar munido do comprovante de inscrição e de documento oficial com foto.

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

Publicidade

Realizada pela Paróquia de Nossa Senhora Assunção, a programação religiosa em comemoração à santa padroeira de Cabo Frio teve início no último dia 6 e segue até domingo (15), data do feriado. Toda a celebração será na igreja Matriz Auxiliar, na Rua 13 de Novembro, 96, no Centro. Para participar, no entanto, é preciso fazer inscrição prévia no site, devido às restrições em virtude da pandemia, a lotação da igreja está reduzida.

Nesta quarta (11), quinta (12) e sexta (13), às 18h30, tem ofício de vésperas seguido de Santa Missa e Novena da Padroeira, às 19h. Na quinta(12), às 18h, tem exposição e Bênção do Santíssimo. No sábado (14), véspera do feriado religioso, terá coroação e novena da padroeira, às 17h, e Santa Missa da Vigília, às 18h.

Publicidade

No domingo, dia da padroeira, a programação começa cedo: às 7h30 tem Ofício Solene de Laudes. Já ao longo do dia serão realizadas Missas Solenes de Nossa Senhora da Assunção às 8h, 10h, 18h e 20h.