Publicado 10/08/2021 17:02

Na Região dos Lagos, a câmara de Cabo Frio aprovou, em sessão extraordinária nesta terça-feira (10), o Projeto de Lei de autoria do Executivo que cria o Polo de Desenvolvimento Econômico.

A matéria entrou no expediente do dia com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e com pedido de urgência de tramitação nas demais comissões assinado por 1/3 dos vereadores.

O polo tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico do Município de Cabo Frio por meio de ações e incentivos voltados ao setor da indústria, comércio e prestação de serviços.

De acordo com o PL, o local vai abrigar diversas empresas nos ramos comercial, industrial e de serviços, dentre outros. A área inicial prevista é de 28 mil metros quadrados no Grande Jardim Esperança.

Além de destinar áreas do patrimônio público, o Executivo concederá incentivos fiscais, também previstos no documento.

A primeira etapa prevê a disponibilização da área do loteamento Colinas do Peró I, com capacidade para receber 19 empresas de médio e grande porte.

De acordo com o Executivo, o local foi escolhido por ser de fácil acesso pela Estrada da Integração, que liga os dois distritos de Cabo Frio.

O documento seguirá para a sanção do prefeito José Bonifácio (PDT).