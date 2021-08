Vinte e seis pessoas estavam no veículo, sendo 14 pacientes, dez acompanhantes, o motorista e um monitor - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 05/08/2021 14:17

Na Região dos Lagos, o motorista que foi vítima do grave acidente envolvendo um caminhão e um ônibus que realiza o transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio (TFD), a serviço da Secretaria de Saúde de Cabo Frio, foi identificado como Edilson Alves da Silva, de 56 anos.



O condutor morreu no momento do acidente, que aconteceu por volta das 6h desta quinta-feira (5). Vinte e seis pessoas estavam no veículo, sendo 14 pacientes, dez acompanhantes, o motorista e um monitor. Os passageiros e o monitor foram encaminhados para o Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito. Oito pacientes já receberam alta.



Amigos próximos afirmam que Edilson era um motorista experiente e responsável. Informações iniciais apontam que o motorista do caminhão dormiu ao volante e parou o veículo em um trecho de curva, o que dificultou a ação do condutor do ônibus, que foi pego de surpresa.



Desde o momento do acidente, o prefeito José Bonifácio (PDT) e equipes da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social se dirigiram ao local. A Prefeitura de Cabo Frio enviou um médico, cinco ambulâncias e um ônibus para o traslado dos pacientes de volta para o município cabo-friense.



“A Prefeitura lamenta profundamente o ocorrido e fornecerá toda a assistência necessária aos passageiros, funcionários e seus familiares”, afirmou em nota.