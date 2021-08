A proposta foi formalizada pelo Sebrae e passará por nova avaliação da Secretaria Municipal do Turismo, para a inclusão de novos projetos e fechamento da versão final - Divulgação

Publicado 05/08/2021 18:30

Na tarde desta quarta-feira (4), o prefeito de Cabo Frio, na Região dos Lagos, José Bonifácio (PDT), participou da apresentação do Plano de Ação do Turismo (2021-2024). O documento, que visa alancar economicamente o turismo de acordo com as potencialidades de Cabo Frio, foi formulado em conjunto, unindo a iniciativa privada, pública e representantes da sociedade civil organizada.



A proposta foi formalizada pelo Sebrae e passará por nova avaliação da Secretaria Municipal do Turismo, para a inclusão de novos projetos e fechamento da versão final. A apresentação aconteceu no Hotel Malibu, com a presença de secretários municipais, vereadores, conselheiros de turismo, representantes de associação de segmentos comerciais e outras autoridades.



“Vou analisar com toda a atenção esse plano, de acordo com a situação do município e com as necessidades que temos. O turismo é uma vocação natural da cidade de Cabo Frio, muito além das nossas belas praias, é importante termos outros atrativos turísticos, aqui e no distrito de Tamoios. Parabenizo o trabalho realizado por cada um, para que esse documento pudesse ser feito”, destacou o prefeito José Bonifácio.



O Plano de Ação do Turismo de Cabo Frio apresenta um direcionamento estratégico até 2024, com ações a curto e médio prazo, envolvendo opções viáveis de execução. O documento apresenta eixos de ações, citando potencialidades, desafios, características e iniciativas propostas para o desenvolvimento e preparação da cidade, a fim de que o turismo haja como uma alavanca econômica. A apresentação do Plano de Ação do Turismo foi conduzida pelo consultor do Sebrae, Flávio Gueiros.



Definidos em quatro semanas com oficinas de co-criação, os grupos de trabalho apresentaram atividades a serem realizadas nos temas de fortalecimento da governança, melhoria de serviços e atrativos turísticos, marketing turístico e apoio à comercialização e atração de investimentos. Todas as ações são baseadas nos eixos lazer e compra, esporte, náutico e sol e praia, de acordo com o perfil de Cabo Frio.



“O plano tem prazos e metas a serem cumpridas, dentro do período especificado até 2024. Nessa versão vamos incluir outras ações e projetos complementares que estão previstas pela Secretaria de Turismo. Cabo Frio hoje é classificado como destino classe A e depende diretamente dos cadastros no Cadastur para que essa avaliação seja mantida. Esse plano apresenta uma segurança a pessoa que vem para Cabo Frio, que queira investir na cidade, destacando as potencialidades, o perfil, a visão e a missão da cidade, enquanto destino turístico”, disse o secretário de Turismo, Carlos Cunha.



“Esse plano é fruto de um trabalho de pessoas comprometidas com Cabo Frio, acredito na parceria público-privada com dinamismo, ação e desejo. Juntos podemos mudar esse cenário, o plano de ação, que ainda será complementado, apresenta ações viáveis para Cabo Frio. O prefeito José Bonifácio recebeu uma versão impressa do plano, com todo o trabalho realizado pelo grupo. Após a inclusão das ações complementares, a versão on-line será enviada para os secretários, vereadores e demais conselheiros”, disse a coordenadora regional do Sebrae, Ana Cláudia Melo.