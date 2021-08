Com a alteração, quem tem 28 anos recebe a dose na sexta-feira (13) - Divulgação

Publicado 09/08/2021 17:26

O calendário de vacinação contra Covid-19 do município de Cabo Frio, na Região dos Lagos, teve nova alteração nesta segunda-feira (9). O motivo é o recebimento de uma nova remessa de vacinas pela Secretaria Estadual de Saúde, possibilitando avançar a campanha e atender o público de 28 anos, que não estava contemplado no calendário divulgado neste domingo (8).Com a alteração, quem tem 31 anos receberá a vacina nesta terça-feira (10). Na quarta-feira (11) é a vez de quem tem 30 anos. Na quinta (12), a vacinação é para quem tem 29 anos, e na sexta-feira (13) para quem tem 28 anos. A imunização deste grupo acontecerá nas unidades de saúde que fazem a vacinação exclusiva contra a Covid-19, de terça a sexta-feira, das 9h às 16h.Para se vacinar com a primeira dose, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e o comprovante de residência com endereço de Cabo Frio, no nome da própria pessoa.Quem está acamado permanece recebendo a vacina em domicílio. A aplicação acontece sempre às segundas-feiras, mediante agendamento prévio pelo e-mail [email protected] Para isso basta informar nome completo de quem será vacinado, sexo, data de nascimento, CPF, endereço completo e telefone de contato.Assim como na semana anterior, a vacinação no sistema drive-thru, em Cabo Frio, permanece sendo exclusiva para pessoas que estão no período para a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca. Quem perdeu o prazo também deve comparecer para se vacinar. Os dois pólos de drive-thru funcionam de terça a sexta-feira, das 9h às 16h. Em caso de alerta meteorológico, a vacinação no drive-thru pode ser suspensa.A segunda dose da vacina AstraZeneca também está sendo aplicada nas unidades de saúde específicas para Covid-19, de terça a sexta-feira, das 9h às 16h. Caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana ou feriado, o morador deve se imunizar no próximo dia útil à data agendada.Para se vacinar com a segunda dose, o cidadão deve ter sido imunizado com a primeira dose em Cabo Frio e levar o documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação com a aplicação da primeira dose.O morador de Cabo Frio que não compareceu para se vacinar no período divulgado para os grupos prioritários anteriores deve procurar qualquer uma das unidades de saúde que fazem a vacinação exclusiva contra a Covid-19. A repescagem acontece de terça a sexta, das 9 às 16h.Cada grupo precisa apresentar os documentos gerais, comprovante de residência com endereço de Cabo Frio e no nome da própria pessoa, além de documentos de comprovação específicos no caso das comorbidades e dos profissionais e trabalhadores dos grupos já atendidos.DRIVE-THRU – somente segunda dose da vacina AstraZenecaDrive-thru – Centro Municipal de Reabilitação – Avenida Henrique Terra, 706, esquina com a Avenida Quatro Estações – Novo PortinhoDrive thru – PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº