Evento vai acontecer no Hotel Paradiso Corporate, que fica na Avenida Teixeira e Souza, 2011, Braga, Cabo Frio.Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 11/08/2021 18:42

Nesta sexta-feira (13), a cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos, recebe o 1º Fórum de adoção de crianças e adolescentes. O evento busca desmistificar a adoção e reúne especialistas sobre o assunto no Hotel Paradiso Corporate, de 9h as 19h30.



A organização é do Grupo de Apoio à Adoção Desmistificando a Adoção e da Associação Brasileira de Advogados (ABA).



O fórum conta com cinco painéis, sendo eles:



Painel 1: Os caminhos para uma adoção segura e a importância dos grupos de apoio a adoção;



Painel 2: “Adoções desafiadoras”;



Painel 3: Busca ativa: uma ferramenta importante para a adoção de crianças e adolescentes?;



Painel 4: A criança real e a criança idealizada;



Painel 5: Atitude adotiva não é caridade!



Diversos especialistas em Direito, Assistência Social, Pedagogia e Psicologia apresentarão os painés, entre eles, a Dra. Roberta Alves Bello, Fundadora e Coordenadora do Grupo de Apoio a Adoção Desmistificando a Adoção, Ana Carla Brum, também Coordenadora do grupo e Dra. Eliandra Ferreira, Diretora da ABA Cabo Frio.



“A sociedade precisa ouvir a verdade sobre os processos de adoção e como está o trâmite processual em nossa Comarca”, afirma Dra. Eliandra.



O Hotel Paradiso Corporate fica na Avenida Teixeira e Souza, 2011, Braga, Cabo Frio.