Jones de Moura - Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia

Jones de MouraOnofre Veras/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 12/08/2021 09:48

Rio - Autor do projeto que pretende armar a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, o vereador Jones de Moura (PSD) é o suplente deputada Flordelis, cassada nesta quarta-feira. O parlamentar, de 47 anos, está em seu segundo mandato. Eleito a primeira vez em 2016, foi suplente nas eleições de 2018, com 20,6 mil votos e chegou à Câmara Municipal novamente em 2020.

No último dia 11 de julho, Moura participou de uma reunião com o prefeito Eduardo Paes e o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale. Segundo ele, que entrou para a Guarda Municipal em 1996, a pauta do encontro foi a importância do convênio entre a corporação e a Policia Federal para viabilizar os trâmites para expedição do porte de armas. Em seu site oficial, ele destaca que é criado em berço evangélico e que passou a ter inclinação para as questões políticas a partir de sua participação nos movimentos de 1993 como o ‘Fora Collor’, e a movimentação para a criação da União dos Estudantes Secundaristas.

Publicidade

Jones é o segundo suplente para o cargo. Nas urnas ficou atrás do radialista e apresentador Pedro Augusto que assumiu o cargo de deputado federal após a eleição de Alexandre Serfiotis como prefeito de Porto Real, em 2020.

Na Câmara dos Vereadores, quem assume o posto de Moura é o vereador Eliseu Kessler (PSD).