Seis pessoas ficaram feridas em acidente entre van e ônibus na Dom Hélder Câmara - Divulgação COR

Seis pessoas ficaram feridas em acidente entre van e ônibus na Dom Hélder CâmaraDivulgação COR

Publicado 12/08/2021 09:47

Rio - Um acidente grave envolvendo uma van de transporte alternativo e um ônibus de passageiros deixou pelo menos seis pessoas gravemente feridas na manhã desta quinta-feira (12), na Avenida Dom Hélder Câmara, na altura do número 2600, no bairro Maria da Graça, na Zona Norte do Rio.

Homens do quartel do Corpo de Bombeiros da Região foram acionados para o socorro das vítimas. Segundo primeiras informações, o motorista da van está em estado grave e ficou preso nas ferragens, mas já foi socorrido.

Publicidade

Todos os feridos foram socorridos e levados para os hospitais Souza Aguiar, no Centro, e Salgado Filho, no Méier. Não há informações sobre estado de saúde e nome dos feridos.

Por conta do acidente o trânsito está complicado na região. Os dois veículos permanecem na via e impedem a passagem de outros veículos. Segundo o Centro de Operações Rio (COR) a via está parcialmente interditada.

Publicidade