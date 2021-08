Rennan Corrêa Petrus é acusado de realizar roubos de cargas de cigarro na cidade de Saquarema em 2018 - DIVULGAÇÃO

Rennan Corrêa Petrus é acusado de realizar roubos de cargas de cigarro na cidade de Saquarema em 2018DIVULGAÇÃO

Publicado 11/08/2021 20:05

SAQUAREMA – Nesta quarta-feira (11), Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME) e da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) prenderam um homem identificado como Rennan Corrêa Petrus, de 37 anos. Ele é acusado de realizar roubo de cargas na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com as investigações, “Renanzinho 157” pertence à maior facção criminosa do Estado. Contra ele existiam três mandados de prisão pendentes.

Publicidade

Com sete anotações criminais, Renan é acusado de ter roubado duas cargas de cigarros em Saquarema, nos meses de junho e dezembro de 2018.

O acusado estava foragido havia cerca de três anos e foi capturado em um prédio no Centro do Rio. Segundo investigações, ele costumava se esconder na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte da capital; e no Complexo do Caramujo, em Niterói.

Além dos roubos de cargas, os agentes apuram a atuação dele com agiotagem e financiamento de compras de drogas e armas para a maior facção criminosa do Rio.