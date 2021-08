Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 11/08/2021 19:44

SAQUAREMA – Um veículo foi furtado durante o dia no centro de Bacaxá, distrito de Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com a polícia, o caso aconteceu em uma via movimentada da cidade. Segundo informações, o dono do carro estacionou na rua e minutos depois viu que seu carro tinha sido arrombado.

A vítima teve sua carteira com todos os documentos furtada, além de uma mochila, celular, carregador, óculos, uma pasta com exames médicos e um HD com arquivos de trabalho.

O caso foi registrado na 124ª DP, em Saquarema.