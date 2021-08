Palestra da campanha Agosto Dourado em Saquarema - Divulgação

Publicado 10/08/2021 19:59

SAQUAREMA – A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Saúde e da organização Prima Qualitá está realizando ações de conscientização na campanha Agosto Dourado.

A ação em parceria com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), visa a conscientização sobre a importância do aleitamento materno para bebês e mães do município. Além disso, foram promovidas rodas de conversa e palestras sobre a importância, mitos e verdades e orientações sobre o assunto para as mães.

Segundo o Ministério da Saúde, o leite materno é a melhor fonte de nutrição para bebês e a forma de proteção mais econômica e eficiente para diminuir as taxas de mortalidade infantil, sendo capaz de reduzir em até 13% os índices de mortes de crianças menores de cinco anos.

O aleitamento materno protege a criança de doenças como diarreia, infecções respiratórias e alergias, além de evitar o risco de desenvolver hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade na vida adulta.