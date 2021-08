Equipes realizam a preparação do solo - Divulgação

Publicado 08/08/2021 01:00

SAQUAREMA – Com o objetivo de auxiliar pequenas propriedades rurais do município, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, está realizando trabalhos de limpeza e preparação do solo. A ação representante grande economia e agilidade para o agricultor familiar.

Nesta semana, os trabalhos de preparação do solo foram feitos no bairro Rio Seco. Nesta ação, as máquinas realizam a limpeza e preparação da área que será semeada e cultivada.

Limpeza dos bebedouros Divulgação

Limpeza dos bebedouros Divulgação

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca informou que o pequeno agricultor e o agricultor familiar que desejarem os serviços podem solicitar diretamente na sede da Secretaria que fica na Rodovia Amaral Peixoto, km 52, em Sampaio Corrêa. Já no bairro Palmital, os funcionários da Secretaria trabalharam na limpeza dos bebedouros das propriedades rurais. A qualidade da água é fator importante para a criação de bovinos, caprinos, equinos e suínos.