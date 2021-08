Arma apreendida com oacusado - Divulgação

Publicado 07/08/2021 14:01

SAQUAREMA – Neste sábado (7), após uma denúncia, a Polícia Militar prendeu um homem que estava ameaçando outro de morte em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo a PM, o caso aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto, no bairro de Bicuíba. Ao chegar no local, moradores alertaram que o acusado estava armado e ameaçando outro de morte. Informaram também que o homem estaria em seu bar, no mesmo bairro. Os agentes foram até o local e encontraram o acusado completamente bêbado.

O suspeito negou ter uma arma. Após revista, os policiais encontraram no balcão do bar um revólver calibre 32 com 06 munições intactas. O acusado foi encaminhado à 118ª DP, onde foi autuado por ameaça e porte ilegal de arma de fogo, ficando preso.