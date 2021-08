Saquarema é o município com a vacinação mais adiantada na Região dos Lagos

Saquarema vacinou nesta sexta-feira pessoas de 25 anos - Divulgação

Publicado 06/08/2021 13:45

SAQUAREMA – Saquarema é a cidade que está com o calendário de vacinação contra covid-19 mais adiantado em toda Região dos Lagos.



De acordo com um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde, o município terminou a primeira semana de agosto vacinando pessoas de 25 anos.



Nas demais cidades da Região dos Lagos, a vacinação está na média de idade dos 30 anos. Nesta sexta-feira (6), o município de Araruama está vacinando pessoas e 26 anos, Arraial do Cabo e São Pedro vacinam quem tem 30 anos, Cabo Frio está vacinando pessoas de 32 anos, Iguaba Grande, 33 anos e Búzios vacina pessoas com 35 ou mais.



Saquarema segue as orientações e determinações do Plano Nacional de Imunização e tem aplicado imediatamente todas as doses D1 recebidas. Segundo o município, 73.180 doses já foram aplicadas na cidade. Destas, 48.262 foram de primeira dose D1 e outras 24.918 de segunda dose D2. Assim, 69,34% da população apta a ser imunizada já recebeu ao mínimo uma dose da vacina e 35,80% estão vacinados com as duas doses.



- Temos algumas dificuldades na campanha de vacinação, assim como tantos outros municípios do país. Mas, nossas equipes estão empenhadas para trabalhar da melhor forma e vacinar o maior número de moradores da cidade - informou a Prefeita Manoela Peres.

Com quase 70% da população vacinada com a primeira dose, o município viu a taxa de ocupação dos leitos cair consideravelmente. Em maio, 87% dos leitos estavam ocupados. Com o andamento da vacinação, a taxa reduziu para 67% em junho e fechou julho com 39% de ocupação.



- Estamos cumprindo todas as Notas Técnicas enviadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde. Os bons resultados da vacinação podem ser comprovados nos números de vacinados e na redução da ocupação dos leitos - informou o Secretário Municipal de Saúde, João Alberto Oliveira.



De acordo com o Plano Nacional de Imunização, o Ministério da Saúde é o responsável por adquirir as doses de vacina contra o Coronavírus dos laboratórios farmacêuticos e distribuir aos Estados. Estes, por meio das secretarias estaduais de saúde, estão encarregados de enviar as doses aos municípios para que a vacinação ocorra. Desta forma, o município só poderá vacinar se houver a correta aquisição e distribuição das doses.