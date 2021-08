Drogas apreendidas em Saquarema, iriam abastecer tráfico em Arraial do Cabo - Divulgação

Publicado 06/08/2021 12:16

SAQUAREMA – Na noite desta quinta-feira (5), o sistema de monitoramento eletrônico emitiu um alerta para os Policiais Batalhão de Polícia Rodoviária - BPRv de que um carro roubado estaria transitando na RJ 106, sentindo Região dos Lagos.

Prontamente os agentes do executaram um cerco tático visando interceptar o veículo roubado e ema equipe conseguiu localizar e abordar o veículo na RJ-118, mais conhecida como Estrada Velha de Jaconé, no bairro de Jaconé, em Saquarema.

Ao ser abordado pelos policiais, o motorista do carro, um jovem de 24 anos não apresentou resistência e se entregou. Durante a revista no veículo, os policiais encontraram vários tabletes de maconha, um tablete de haxixe e uma grande quantidade de pinos utilizados para o acondicionamento de cocaína

O suspeito informou que é morador de Cabo Frio e que as drogas vinham de São Gonçalo e que o destino seria o município de Arraial do Cabo, também na Região dos Lagos.

O homem foi encaminhado para a124ºDP, em Saquarema e ficou preso por tráfico de drogas e por receptação de carro roubado.

A ação é fruto do implemento do Sistema Alerta (Cerco Eletrônico), no âmbito da Secretaria de Estado de Polícia Militar e consiste na utilização das câmeras dos radares de velocidade, ora equipados com o sistema OCR (sigla em inglês para Reconhecimento Óptico de Caracteres) em link direto com os bancos de dados públicos de veículos roubados/furtados e proprietários de veículos que possuem um mandado de prisão pendente de cumprimento.