Homem é achado morto em seu quintal em SaquaremaReprodução internet

Publicado 06/08/2021 12:18 | Atualizado 06/08/2021 17:46

SAQUAREMA – Nesta quinta-feira (5) o corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiros em sua própria casa em Saquarema, na Região dos Lagos.



Segundo informações, o homem identificado como Eduardo Ribeiro, de 53 anos, foi encontrado morto dentro do banheiro de sua casa na Rua das Ostras, no bairro de Itaúna.



De acordo com a polícia, a vítima foi morta a tiros e o portão da residência foi encontrado aberto, além de muito sangue no local. . Ainda não há informações sobre o autor dos disparos e a motivação do crime.



A ocorrência foi registrada na 124ª DP, no Centro de Saquarema. O corpo foi encaminhado para o IML de São Gonçalo para perícia.