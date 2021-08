Sede da Secretaria de Cultura de Saquarema - Divulgação

Sede da Secretaria de Cultura de SaquaremaDivulgação

Publicado 07/08/2021 13:59

SAQUAREMA - Agosto é o mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher e hoje (7), também é comemorado a criação da Lei Maria da Penha (Lei Federal Nº 11.340/2006) que está completando 15 anos de existência.



Para celebrar a data, nesta sexta-feira (6), a Secretaria Municipal da Mulher de Saquarema, na Região dos Lagos, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Agricultura, realizou diversas ações no município.

Saquarema celebra criação da Lei Maria da Penha com eventos pelo enfrentamento à violência contra a mulher Divulgação

Saquarema celebra criação da Lei Maria da Penha com eventos pelo enfrentamento à violência contra a mulher Divulgação

Saquarema celebra criação da Lei Maria da Penha com eventos pelo enfrentamento à violência contra a mulher Divulgaçao

A abertura da celebração, aconteceu logo pela manhã, no Teatro Municipal Mário Lago e contou com a participação de autoridades. Em seguida, na Casa de Cultura Walmir Ayala, aconteceu o evento “Mãos à Arte em prol da Mulher”. O evento fez uma convocação às autoridades locais para se manifestarem pelo combate à violência contra a mulher deixando, cada uma, seu registro artístico sobre tecidos que serão doados para a nova sede da Secretaria da Mulher.Encerrando as ações do dia, o evento aconteceu na Casa de Cultura Walmir Ayala, que recebeu a palestra “Maria da Penha vai à Escola” - Parceria entre a Secretaria da Mulher e Secretaria de Educação que teve como objetivo, levar informações sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres às escolas do município. Um projeto socioeducativo em defesa de uma visão futura, ao conscientizar jovens e crianças, através de palestras e cartilhas.- Este é um marco importante para a proteção das mulheres saquaremenses. Com a pandemia e o isolamento social, temos visto o aumento do número de casos de denúncias e agressões às mulheres em todo o país. Essa é uma estatística triste e infeliz e que precisa acabar. Aqui em Saquarema, com a criação da Guarda Maria da Penha demos mais um passo para garantir essa segurança às mulheres- concluiu a Prefeita Manoela Peres.