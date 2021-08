Saquarema vai vacinar pessoas de 24 anos nesta segunda (9)

Saquarema recebe novas doses de vacina e vai imunizar pessoas de 24 anos - Divulgação

Publicado 08/08/2021 00:02

SAQUAREMA – Com a chegada de 3.416 doses da vacina contra o coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, na Região dos Lagos poderá imunizar nesta segunda-feira (9), pessoas de 24 anos.



A nova remessa foi entregue neste sábado (7), pela Secretaria de Estado de Saúde. Do total de doses enviadas, 2286 serão de uso exclusivo para primeira dose D1; 670 para uso da segunda dose D2. As outras 460 doses recebidas ainda aguardam definição de uso pelo Ministério da Saúde. Os lotes entregues foram das fabricantes AstraZeneca (Fiocruz/Oxford) e Pfizer.

Saquarema possui dois pontos de imunização, o Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro do Porto da Roça, e na Praça do Bem Estar, no Centro de Saquarema. Ambos funcionam de segunda a sexta, das 09 às 16hs.