Secretaria da Mulher de Saquarema realiza caminhada em comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha - Divulgação

Secretaria da Mulher de Saquarema realiza caminhada em comemoração aos 15 anos da Lei Maria da PenhaDivulgação

Publicado 07/08/2021 14:13



SAQUAREMA – Neste sábado (7), em comemoração aos 15 anos da criação da Lei Maria da Penha, a Secretaria da Mulher de Saquarema promoveu uma caminhada pelo Centro de Bacaxá.

Durante a caminhada, foram distribuídos material promocional com informações referentes ao enfrentamento à violência contra a mulher que, em Saquarema, vem ganhando cada vez mais consistência com a criação de novos instrumentos.

Publicidade

Recentemente, a Prefeitura criou a Guarda Maria da Penha, mais um importante passo na luta pela defesa e garantias constitucionais das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

As ações da Guarda são fruto de parceria entre a Secretaria da Mulher, a Guarda Civil do município e as polícias Estaduais Civil e Militar e consistem no acompanhamento sistemático das mulheres vítimas de violência e abusos que procuraram atendimento e assistência junto àquela Secretaria.

Publicidade

O grupamento vem realizando visitas às mulheres que têm medidas protetivas, a fim de assegurar o cumprimento dos seus direitos e garantir proteção, além de participar de ações de ocorrências.

- Temos, em nosso município, centenas de mulheres que são atendidas pela Secretaria da Mulher ou pelo CRAM e que precisam de acompanhamento durante as medidas protetivas. A Guarda Maria da Penha chega para aumentar essa proteção, dando o suporte para os atendimentos e ajudando nas ocorrências - afirmou a Secretária Municipal da Mulher, Marcia Azeredo.

Publicidade

Equipe da Secretaria da Mulher na caminhada em Saquarema Divulgação

Para mais informações sobre a Guarda Maria da Penha e demais serviços oferecidos pela Secretaria da Mulher e pelo CRAM (Centro de Referência e Atendimento à Mulher), deve ser feito contato de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h. O telefone da Secretaria é (22) 99859-7841 e o endereço, Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, nº 16 - Bacaxá. Para mais informações sobre a Guarda Maria da Penha e demais serviços oferecidos pela Secretaria da Mulher e pelo CRAMdeve ser feito contato de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h. O telefone da Secretaria ée o endereço, Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, nº 16 - Bacaxá.