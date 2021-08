Maracanã não receberá público em jogo do Fluminense - Daniel Castelo Branco

Publicado 09/08/2021 12:21

Não será nesta quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, que o Fluminense se reencontrará com os seus torcedores no Maracanã. O clube comunicou que a Prefeitura do Rio não liberou a presença de público no estádio neste momento, devido ao aumento do número de casos de Covid-19 e dos riscos trazidos pela nova variante Delta.

Na última sexta-feira, o Fluminense enviou um ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a liberação de 10% da capacidade de público, como um evento-teste para a abertura de 50% da capacidade dos estádios no Rio, em setembro. De acordo com o comunicado do clube, a Prefeitura do Rio "informou que o protocolo apresentado mostrou-se bastante adequado, com necessidade de pequenas correções".



A ideia do Fluminense era ter apenas sócios ou sócios-torcedores no Maracanã. Seriam 4.460 presentes (cerca de 5% da capacidade do estádio), que deveriam estar completamente imunizados com a vacina, e cumpririam uma série de regras de precaução.



Por fim, o Fluminense se colocou à disposição para apoiar no combate à pandemia e "convidará seus funcionários a participar, como voluntários, do esforço de vacinação, unindo esforços com as autoridades de saúde municipais".